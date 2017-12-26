«Омерзительный акт»: Матвиенко прокомментировала новый латвийский закон о ветеранах СС

Принятый Сеймом Латвии закон, который призван уравнять ветеранов СС и Красной Армии, вызывает содрогание.

Об этом заявила спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко в ходе заседания палаты.

«Невозможно представить, что это происходит в наше время. Это кощунственное, омерзительное решение», — отметила она.

Совфед во вторник принял заявление с осуждением данного документа. Матвиенко выразила надежду на то, что межпарламентские структуры и национальные парламенты согласятся с позицией верхней палаты парламента и осудят принятый латвийским Сеймом закон.

Ранее документ был предложен комиссией Сейма по правам человека и общественным делам с целью «оценки заслуг» граждан Латвии, которые в ходе Второй мировой войны в составе регулярных военных частей других стран боролись против военных формирований СССР, нацистской Германии или ее союзников. Закон распространяется исключительно на граждан Латвии.