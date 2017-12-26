Шойгу: РФ начала формировать постоянную группировку в Хмеймиме и Тартусе в Сирии

Глава Минобороны РФ Сергей Шойгу заявил, что Россия начала формирование постоянной группировки военнослужащих ВМФ РФ в Тартусе и Хмеймиме.

По словам Шойгу, на минувшей неделе Верховный главнокомандующий Владимир Путин утвердил структуру и штат основных пунктов базирования на авиабазе Хмеймим и в Тартусе. В данный момент Россия уже занимается формированием группировки. Ранее Совет Федерации ратифицировал соглашение с Сирией о расширении базы ВМФ РФ в Тартусе.