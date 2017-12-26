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11:25   26 Декабря 2017
Россия
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Совфед одобрил повышение МРОТ до уровня прожиточного минимума

Совфед одобрил повышение МРОТ до уровня прожиточного минимума

С начала 2018 года минимальный размер оплаты труда составит девять тысяч 489 рублей. В 2017 году размер МРОТ составил семь тысяч 800 рублей.

Во вторник, 26 декабря, Совет Федерации в ходе заседания одобрил повышение МРОТ до уровня прожиточного минимума. Согласно закону, с 1 января 2018 года МРОТ составит девять тысяч 489 рублей или 85% от прожиточного минимума трудоспособных россиян во втором квартале 2017 года.

С 2019 года МРОТ будет равен величине прожиточного минимума на второй квартал 2018 года. Совфед отметил, что величину прожиточного минимума на душу населения по стране и регионам будут публиковать ежеквартально. Также информацию можно найти на официальном сайте Федеральной службы государственной статистики.

Автор: Олег Королев
#россия #совфед #мрот #общество
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