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11:21   26 Декабря 2017
Россия
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Совфед РФ продлил программу маткапитала до конца 2021 года

Совфед РФ продлил программу маткапитала до конца 2021 года

Совет федерации одобрил президентский закон о продлении программы материнского капитала.

Согласно поправкам в федеральный закон «О дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей», программа будет активна до конца декабря 2021 года. Отмечается, что полученные средства можно будет направить на получение дошкольного образования ребенка. Кроме того, семьи смогут использовать материнский капитал до трехлетнего возраста ребенка на частичную оплату кредита на жилье, либо приобретение товаров и услуг для социальной адаптации и интеграции в общество детей-инвалидов.

Этот закон приняли в Государственной думе Российской Федерации 21 декабря в третьем, окончательном чтении.

Автор: Ольга Шпакова
#совфед #общество #материнский капитал #2021 год
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