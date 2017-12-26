Водитель въехавшего в толпу автобуса на «Славянском бульваре» госпитализирован с кровоизлиянием

Водителя рейсового автобуса, который накануне въехал в подземный пешеходный переход у метро «Славянский бульвар» в Москве, не могут допросить из-за тяжелого состояния здоровья.

Об этом сообщает во вторник ТАСС со ссылкой на осведомленный источник в медицинских кругах.

«Произошло кровоизлияние в мозг, допрашивать нельзя», — заявил журналистам источник.

По его словам, во время произошедшего накануне ДТП мужчина ударился головой. Отмечается, что 58-летний Виктор Тихонов госпитализирован в нейрохирургическое отделение. В настоящее время он находится в больнице им. Боткина.

Напомним, днем в понедельник автобус, за рулем которого находился Тихонов, въехал в толпу пешеходов. В результате аварии погибли пять человек, еще около 15 получили травмы. Как рассказал водитель, сразу после ДТП, причиной наезда на пешеходов послужило несрабатывание тормоза.