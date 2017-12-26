Власти Калмыкии потребовали извинений от руководства ТНТ за эпизод из сериала

Эпизод из сериала «Улицы» оказался в эпицентре скандала в Калмыкии.

Заместитель постоянного представителя Калмыкии при президенте РФ Баатр Лиджиев рассказал РИА Калмыкия, что в сериале показана буддийская статуэтка, к которой прикреплена статуэтка обнаженной женщины. Лиджиев отметил, что актеры в сериале допускают некорректные сравнения и переходят все грани допустимого, своими словами оскверняют святыню. Зампред отметил, что в постпредство поступают множество жалоб об этом от жителей республики.

Власти Калмыкии требуют удалить этот эпизод из сериала «Улицы», а также извиниться перед всеми верующими, иначе они обратятся в суд. Ранее сотрудники ТНТ записали видеоролик, в котором извиняются перед жителями Ингушетии после скандала с сюжетом из программы Comedy Woman.