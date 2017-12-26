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11:04   26 Декабря 2017
Россия
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Звонки о ложных минированиях в России поступали из Украины, Японии и США

Звонки о ложных минированиях в России поступали из Украины, Японии и США

Ложные сообщения о заложенных бомбах в России поступали из Соединенных Штатов Америки, Турции, Японии и Украины. Об этом рассказал во вторник, 26 декабря, секретарь Совета безопасности Российской Федерации Николай Патрушев в интервью газете «Аргументы и факты».

По словам секретаря СБ РФ, лжетеррористы «заминировали» более 2,5 тысячи объектов.

В скором времени в России могут ужесточить наказание за «телефонный терроризм». Госдума 20 декабря приняла в третьем чтении законопроект, авторами которого стали спикер ГД Вячеслав Володин, а также парламентарии Павел Крашенинников и Василий Пискарев. Законопроект предлагает увеличить максимальное наказание за ложные сообщения о минировании до 10 лет лишения свободы.

Автор: Олег Королев
#сша #украина #япония #сб рф #телефонный терроризм #лжеминирование
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