Москвичей предупредили о мокром снеге и сильном ветре во вторник

Согласно прогнозу, в Москве ожидается порывистый ветер до 12-17 метров в секунду.

Об этом пишет РИА «Новости». Синоптики сообщили, что с 08.00 до 18:00 в российской столице будет идти снег, возможно налипание мокрого снега, высока вероятность образования гололедицы на дорогах. Ухудшение погодных условий может привести к повалу деревьев и повреждению слабо укрепленных конструкций, в связи с чем гражданам нужно проявить бдительность и осторожность, находясь на улицах. МЧС просит водителей снижать скорость и увеличить дистанцию от едущих рядом машин.

Как сообщалось ранее, минувшая ночь стала самой холодной за всю зиму в столице. Главная метеостанция зафиксировала, что температура опустилась до минус 7,4 градуса.