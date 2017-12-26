СК подтвердил факт госпитализации въехавшего в переход в Москве водителя автобуса

Следственный комитет подтвердил факт госпитализации водителя автобуса, который протаранил толпу в пешеходном переходе у станции метро «Славянский бульвар» в Москве.

ЧП случилось накануне днем в российской столице. Пассажирский автобус, ехавший из Сколково, влетел в подземный переход у станции метро «Славянский бульвар». Жертвами трагедии стали четыре человека, еще 11 получили пострадали.

Ранее сообщалось, что после случившегося московский транспортный департамент проверит автопарки частных перевозчиков.