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10:45   26 Декабря 2017
Весь мир
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Северная Корея создала новый спутник – СМИ

Северная Корея создала новый спутник – СМИ

Об этом проинформировала южнокорейская газета «Чунан Ильбо», ссылаясь на источники в разведке.

Сообщается, что спутник носит название «Кванменсон-5» («Яркая звезда»). СМИ не приводят каких-либо характеристик или функций нового аппарата.

Запуск предыдущей модели спутника «Кванменсон-4» с одноименной ракетой-носителем произошел 7 февраля прошлого с космодрома Сохэ, который расположен в провинции Пхенан-Пукто. В связи с этим произошло резкое обострение ситуации на Корейском полуострове.

По информации японских и южнокорейских военнослужащих, новая ракета является усовершенствованной моделью носителя «Ынха-3» («Млечный путь»), гражданской версии межконтинентальной баллистической ракеты «Тэпходон-2».

 

Автор: Ольга Шпакова
#кндр #политика #спутник
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