«Давайте хоть иногда выглядывать за забор»: украинский миллионер призвал власти отвлечься от «постоянных побед»

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Глава наблюдательного совета холдинга Global Spirits Евгений Черняк указал руководству страны на декрет «О развитии цифровой экономики», который недавно подписал президент Белоруссии Александр Лукашенко.

Белорусский лидер подписал декрет 21 декабря текущего года. Документ включает в себя меры по либерализации условий ведения предпринимательской деятельностью в сфере высоких технологий. В частности, легализует блокчейн, криптовалюты, вводит институты английского права и отменяет въездные визы для иностранных сотрудников компаний-резидентов крупнейшего в стране IT-кластера «Парка высоких технологий» (ПВТ).

Черняк заметил, что Киеву следует почаще «выглядывать за забор» и смотреть, как живут другие страны. В Белоруссии, подчеркивает бизнесмен, нет коррупции и бесконечных демонстраций, зато там наблюдается порядок и стратегия развития. Благодаря действиям властей в стране ожидается значительный приток инвестиций.

«Может все вместе проведём хоть одну реформу и перестанем слушать проплаченных блогеров, выдумывающих каждый день несуществующие победы», — предлагает Черняк.

Автор: Юлия Халус
#украина #экономика #белоруссия #бизнес #новости #весь мир
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