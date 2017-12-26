Глава Минтруда назвал предельную стоимость подарка для чиновников

Глава Минтруда Максим Топилин заявил, что традиция дарить подарки государственным служащим является «уходящей».

Он подчеркнул, что нет необходимости в том, чтобы тратить госсредства на подарки. Как пишет РИА Новости, у госслужащих нет права получать подарки в связи с исполнением служебных обязанностей, за исключением подарков на протокольных мероприятиях или в командировках. Топилин отметил, что чиновнику разрешается оставить презент себе, если его стоимость не превышает три тысячи рублей. Хотя от этой практики тоже необходимо отходить. Министр отметил, что дарить цветы женщинам на 8 Марта приемлемо, а во всех остальных случаях - «это какие-то уходящие традиции».

11 декабря Минтруд направил в госорганы информационное письмо с напоминанием о том, что чиновникам на законодательном уровне запрещается дарить и получать презенты.