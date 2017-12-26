МИД: Украина сама «выталкивает» Донбасс из состава страны

Заместитель главы МИД Российской Федерации Григорий Карасин считает, что украинские власти выдавливают Донбасс из состава страны. Об этом сообщает РИА новости во вторник, 26 декабря.

Карасин напомнил, что исходя из минских соглашений, Донбасс должен получить особый статус в составе Украины, в реальности наблюдается противоположный процесс. Вместо реинтеграции юго-восток выталкивается руководством Украины из состава страны.

Ранее статс-секретарь, замглавы МИД РФ заявил, что США и Канада, решая поставлять украинской стороне оружие, совсем не думают о последствиях, они открывают «ящик Пандоры» и разжигают конфликт на Донбассе.