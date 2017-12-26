Соотечественников из-за рубежа переселят в Астраханскую область по поручению Медведева

Российский премьер Дмитрий Медведев подписал миграционную программу, по которой регламентируется порядок содействия добровольному переселению соотечественников из других стран в Астраханскую область.

Документ за подписью Медведева размещен на сайте правительства РФ. Программа рассчитана до 2020 года, за это время она позволит привлечь в регион 600 человек. Приоритет будет отдан высококвалифицированным специалистам и рабочим по тем профессиям, которые востребованы на рынке труда в Астраханской области.