Координатор перемирия в Сирии заявил о скрывающихся боевиках ИГ в лагере беженцев

Координатор мирного процесса и обеспечения безопасности в приграничных районах провинции Хомс Хадж Адель заявил, что в лагере беженцев Эр-Рукбан в Сирии скрываются боевики «Исламского государства» (ИГ, террористическая организация запрещена в РФ).

По словам Аделя, его люди, которые находятся в лагере, заметили группу боевиков, называющих себя «Новая Сирийская Армия». Этих людей немного. По данным информаторов, группа состоит из тех, кто после разгрома ИГ в Сирии бежал из группировки, а также тех беженцев, кого насильно заставили вступить к ним. Кроме того, в лагере беженцев замечены иностранные наемники.

Лагерь для беженцев находится на границе Сирии и Иордании в зоне безопасности близ военной базы международной коалиции во главе с США Эт-Танфа, которая незаконно появилась там в апреле под предлогом борьбы с терроризмом. Ранее в ООН сообщили, что в лагере обитает порядка 50 тысяч человек, которым не хватает лекарств, пищи и вещей. Сирийское правительство при поддержке российских военных из Центра по примирению враждующих сторон установило контакты с беженцами и в ближайшее время будет их выводить.