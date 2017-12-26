МИД РФ: Поставляя оружие Украине, США и Канада разжигают конфликт на Донбассе

Статс-секретарь, замглавы МИД РФ Григорий Карасин считает, что поставки оружия Украине из Соединенных Штатов Америки и Канады обострят конфликт в Донбассе, поспособствуют втягиванию в него представителей других стран, пишет РИА Новости .

По словам Карасина, решая поставлять украинской стороне оружие, Америка и Канада открывают «ящик Пандоры». Тем самым они вовлекаются во внутриукраинский конфликт, опять разжигают и интернационализируют его, отметил замглавы МИД РФ. По мнению Карасина, мало кто задумывается о возможных последствиях.

Он рассказал, что в настоящее время на территории Украины работают сотни военных инструкторов из США, Канады и других стран-участников НАТО. Теперь украинские граждане будут воспринимать их по-другому – как полноценных участников необъявленной гражданской войны на юго-востоке страны.