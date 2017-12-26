Mastercard и Visa исключили из ассоциации «Финтех»

Ассоциация «Финтех» работает под эгидой Центробанка и направлена на развитие финансовых технологий.

Mastercard и Visa исключили спустя примерно две недели после вступления. Об этом информируют «Ведомости», ссылаясь на источники из ассоциации.

Такое решение было принято, поскольку «Финтех» работает над крупными государственными проектами, а Visa и Mastercard - иностранные компании. Компании не получили обоснование их отстранения.

12 октября «Финтех» разослал пресс-релиз, уведомляющий о том, что Visa и Mastercard стали его ассоциированными членами. Сейчас на сайте «Финтеха» Visa и Mastercard не числятся среди участников. По словам представителя ассоциации, она готова к сотрудничеству и ведет переговоры с различными платежными системами.