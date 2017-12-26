Арестантам в СИЗО могут упростить схему общения с родственниками

Подозреваемым и обвиняемым в совершении преступлений, которые находятся под стражей, станет проще получить разрешение на звонок члену семьи.

Поправки в закон «О содержании под стражей подозреваемых и обвиняемых в совершении преступлений» внес в ГД РФ сенатор Андрей Кутепов. Об этом пишет «Парламентская газета».

Согласно действующему законодательству, осужденные к лишению свободы могут сделать телефонный звонок, предварительно составив заявление на имя начальника исправительного учреждения. Обвиняемый или подозреваемый для получения разрешения на звонок должен обратиться с письменным заявлением к следователю или в суд. В случае получения отказа его практически невозможно обжаловать. В таком же порядке совершается согласование свиданий с родственниками.

Законопроект предполагает, что в перечень близких родственников входят супруги, родители, дети, усыновители, усыновленные, бабушки, дедушки, родные братья и сестры, а также внуки.