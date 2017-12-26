Королевский фрегат сопроводил российского «Адмирала Горшкова» в Северном море

Британские королевские ВМС сообщают, что английский корабль St Albans сопроводил российский фрегат «Адмирал Горшков» в Северном море.

Отмечается, что это произошло во время того, как российский корабль проходил около британских территориальных вод. Сейчас «Адмирал Горшков» находится на завершающем этапе прохождения государственных испытаний и часто переходит между Балтийским и Белым морями.

Королевские ВМС сообщают, что корабль St Albans вызвали специально для сопровождения в субботу, 23 декабря, наблюдение длилось в течение трех дней. В данный момент британский фрегат вернулся на базу ВМФ в Портсмуте.