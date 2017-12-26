Собчак предложила Навальному не бойкотировать выборы, а стать ее доверенным лицом

Телеведущая Ксения Собчак прокомментировала отказ ЦИК зарегистрировать блогера Алексея Навального кандидатом на предстоящие президентские выборы.

В своем Instagram Собчак пишет, что считает недопуск Навального несправедливостью, но не согласна с его решением призывать бойкотировать выборы. По словам Собчак, Навальный в 2011 году сам был против бойкота. Журналистка пишет, что бойкот не повлияет на явку серьезно и ничего не изменится. Ксения Собчак предложила объединиться с ней и стать Алексею Навальному ее доверенным лицом, чтобы «объединить усилия».

Телеведущая добавила, что Навальный сможет стать ее доверенным лицом в случае, если ЦИК зарегистрирует ее в качестве кандидата в президенты. Накануне стало известно, что Центризбирком отказал в регистрации на участие в выборах президента РФ журналисту Олегу Лурье, блогеру Алексею Навальному и бизнесмену Сергею Полонскому.