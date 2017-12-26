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Весь мир
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«Они обманули де Мистуру и Эр-Рияд»: Лавров раскритиковал ультиматум сирийской оппозиции о смене режима

«Они обманули де Мистуру и Эр-Рияд»: Лавров раскритиковал ультиматум сирийской оппозиции о смене режима

Саудовская Аравия и спецпосланник ООН по Сирии Стаффан де Мистура заверяли, что сирийская оппозиция приедет в Женеву без предварительных условий, но те начали выдвигать ультиматумы, заметил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров.

Единая делегация сирийской оппозиции ранее объявила, что переход к политическому процессу урегулирования в САР возможен только после ухода президента страны Башара Асада. Глава делегации Наср аль-Харири также заявил, что рассчитывает на прямые и серьезные переговоры.

«Они обманули де Мистуру и Эр-Рияд»: Лавров раскритиковал ультиматум сирийской оппозиции о смене режима

Глава российского МИД считает ультиматум оппозиции неприемлемым. Он заметил, что Москва позитивно отнеслась к формированию Саудовской Аравией единой делегации из трех групп. Но, к сожалению, оппозиция обманула Эр-Рияд и де Мистуру, выдвинув ультиматум о смене режима в САР.

Лавров ранее уже указывал, что делегации следует реалистично оценивать ситуацию и отказаться от ультиматумов и предварительных условий.

Автор: Юлия Халус
#сирия #лавров #политика #новости #весь мир #женева #де мистура
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