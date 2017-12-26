Совфед планирует снизить крепость водки в 2018 году

Минимальный градус водки могут сократить до 37,5%.

Об этом пишут «Известия», ссылаясь на авторов инициативы. Изменения хотят внести в норму «О госрегулировании производства и оборота этилового спирта», по которой водка изготовляется на основе этилового спирта крепостью 38-56%. Предполагаемые поправки должны устранить противоречие между законом и ГОСТом, в котором фигурируют различные сведения о нижнем пороге крепости данного алкогольного напитка. Проект закона зарегистрирован в Госдуме 9 декабря. Поправки могут ввести с 1 июля.

Ранее сообщалось, что Роскачество проверило качество российской и зарубежной водки и не нашло ни одного значительного нарушения стандартов. Как отметили эксперты, этот продукт является одним из самых качественных товаров в Российской Федерации.