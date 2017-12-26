В Саратовской области автомобиль въехал в остановку, пострадали ребенок и пенсионерка

Областная Госавтоинспекция сообщает, что в Саратовской области автомобиль протаранил остановочный комплекс.

Авария произошла в городе Балашове на улице Шоссейной. 36-летний водитель ВАЗ-21140 не справился с управлением и врезался в остановку, где стояли люди в ожидании транспорта. В результате пострадали два человека: 12-летний мальчик и 68-летняя женщина. Обоих пострадавших госпитализировали в больницу.

ГИБДД проводит проверку. Ранее ИА «Политика сегодня» сообщало о том, что в Саратове водитель пассажирского автобуса врезался в столб.