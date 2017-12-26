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8:57   26 Декабря 2017
Россия
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В Москве возобновил работу переход у метро «Славянский бульвар»

В Москве возобновил работу переход у метро «Славянский бульвар»

Переход «Славянский бульвар» в столице возобновил работу утром во вторник, 26 декабря, после ЧП с автобусом.

На данный момент рабочие восстановили поврежденные части входа в переход, приклеили новую плитку и закрасили некоторые участки краской. Как пишет РИА Новости, в переходе вновь продолжилась торговля сувенирами и одеждой. У входа на столе лежат цветы и мягкие игрушки в память о тех, кто погиб накануне.

В понедельник, 25 декабря, автобус въехал в подземный переход у станции «Славянский бульвар». В результате ДТП погибли пять человек, 15 получили травмы. Водитель задержан, по факту ЧП заведено уголовное дело. Ранее эксперты огласили предварительную версию причин случившегося. По мнению специалистов, водитель даже не пытался остановить автобус и не нажимал педаль тормоза.

Автор: Ольга Воскресенская
#москва #россия #автобус #происшествия #чп #славянский бульвар
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