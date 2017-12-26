Реновация, хайп, биткоин: российские эксперты огласили главные слова 2017 года

Эксперты интернет-портала «Год литературы» назвали топ-10 самых популярных слов завершающегося года.

На первом месте рейтинга слово «реновация», вторая строчка досталась слову «биткоин», на третьем — «хайп». Кроме того, в список вошли слова «токсичный», «баттл», «допинг», «криптовалюта», «фейк», «безвиз» и «домогательство/харрасмент».

Также в материале указаны авторские неологизмы, ставшие популярными в 2017 году. В рейтинге лидируют слова «домогант», «гоп-политика» и «зломенитый».