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8:13   26 Декабря 2017
Россия
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Томские врачи рассказали о состоянии экстремалов, упавших на лед после прыжка на тарзанке

Томские врачи рассказали о состоянии экстремалов, упавших на лед после прыжка на тарзанке

Девушка и молодой человек получили серьезные травмы, прыгнув на тарзанке с моста через Томь в городе Северске Томской области.

ЧП произошло в минувшее воскресенье, 24 декабря. Прыгнув при помощи страховочного троса, молодой человек и девушка упали на лед реки. В областном Минздраве сообщили, что пострадавшие находятся в реанимации, их состояние оценивается как тяжелое, пишет РИА Новости. Известно, что СК РФ завел уголовное дело по факту выполнения работ или оказания услуг, которые не соответствуют требованиям безопасности. Кто является подозреваемым, пока не сообщается.

Автор: Ольга Воскресенская
#россия #происшествия #чп #северск #томская область #тарзанка
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