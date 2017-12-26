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7:33   26 Декабря 2017
Россия
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Аэропорт Петропавловска-Камчатского возобновил работу и ждет самолетов

Аэропорт Петропавловска-Камчатского возобновил работу и ждет самолетов

Главное управление МЧС по Камчатке сообщает, что в Петропавловске-Камчатском после непогоды заработал аэропорт.

Аэропорт был закрыт, не принимал и не выпускал рейсы из-за обрушившегося на регион циклона. На взлетных полосах образовывались снежные переметы, к тому же дул сильный ураганный ветер, при котором полеты запрещены. В 03.00 по московскому времени (полдень на Камчатке) аэропорт открылся и готов принять самолеты. Известно, что вскоре должны приземлиться самолеты из Новосибирска, Москвы и Владивостока.

Автор: Ольга Воскресенская
#россия #аэропорт #общество #непогода #камчасткий край #петропавловск-камчатский
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