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7:22   26 Декабря 2017
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В Ангарске автобус протащил по дороге мальчика, которого зажало дверями

В Ангарске автобус протащил по дороге мальчика, которого зажало дверями

Местные СМИ сообщают, что в Ангарске водитель автобуса протащил по дороге мальчика, зажатого между дверями.

Семилетний мальчик выходил из автобуса с бабушкой, но водитель не заметил его, закрыл двери и отъехал от остановки. Пассажиры кричали водителю, чтобы он остановил автобус, но он не слышал, в результате мальчика протащило по дороге 200 метров. Ехавший сзади таксист обогнал автобус и перегородил ему путь, подставив свою машину под удар. В результате мальчика удалось спасти, ребенок получил лишь несколько ссадин и ушибов.

Как сообщили в Госавтоинспекции, будет проведена проверка. По предварительным данным, на автобусе не было бокового зеркала, именно по этой причине водитель не увидел ребенка в дверях. Пассажирское предприятие, которому принадлежит автобус, пообещало оплатить таксисту ремонт авто.

Автор: Ольга Воскресенская
#россия #автобус #происшествия #чп #ангарск
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