Житель Львова в шортах украл скульптуру Иисуса в колыбели

Украинские СМИ сообщают, что во Львове мужчина украл из рождественского вертепа скульптуру Иисуса в колыбели.

ЧП произошло на площади перед городской Ратушей. На записи с камер видеонаблюдения видно, как мужчина в шортах нес в руках колыбель со скульптурой и скрылся в подъезде одного из соседних домов. Прибывшие на место полицейские осмотрели подъезд, они нашли фигуру Иисуса и вернули на место.

Зачем мужчина украл люльку с фигурой, неизвестно. Задержан ли подозреваемый, не сообщается. Вертеп — это фигурки героев рождества, которые устанавливают перед праздником не только на городских площадях, но и в своих домах, а также в различных заведениях.