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7:13   26 Декабря 2017
Ближнее зарубежье
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Житель Львова в шортах украл скульптуру Иисуса в колыбели

Житель Львова в шортах украл скульптуру Иисуса в колыбели

Украинские СМИ сообщают, что во Львове мужчина украл из рождественского вертепа скульптуру Иисуса в колыбели.

ЧП произошло на площади перед городской Ратушей. На записи с камер видеонаблюдения видно, как мужчина в шортах нес в руках колыбель со скульптурой и скрылся в подъезде одного из соседних домов. Прибывшие на место полицейские осмотрели подъезд, они нашли фигуру Иисуса и вернули на место.

Зачем мужчина украл люльку с фигурой, неизвестно. Задержан ли подозреваемый, не сообщается. Вертеп — это фигурки героев рождества, которые устанавливают перед праздником не только на городских площадях, но и в своих домах, а также в различных заведениях.

Автор: Ольга Воскресенская
#украина #происшествия #чп #львов #вертеп
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