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6:58   26 Декабря 2017
Россия
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На Сахалине без электричества из-за непогоды осталось порядка 20 сел

На Сахалине без электричества из-за непогоды осталось порядка 20 сел

Пресс-служба «Сахалинэнерго» сообщает, что на Сахалине около 20 сел осталось без электричества, сообщает РИА Новости.

Причиной ЧП стал мощный циклон, накрывший остров в понедельник, 25 декабря. В данный момент над ликвидацией ЧП работает 27 бригад, в которые входит порядка 80 специалистов и 30 единиц техники. Больше всего от стихии пострадали поселки на западном побережье острова.

В течение дня произошло семь отключений ресурса, также нарушено авиасообщение с Камчатским краем. Приход циклона на Сахалине сопровождается мокрым снегом и сильным ветром, накануне в регионе была объявлена лавинная опасность. Ранее ИА «Политика сегодня» сообщало о том, что на Сахалине на трассе из-за снега застрял автобус с 30 пассажирами.

Автор: Ольга Воскресенская
#россия #общество #сахалин #погода #циклон
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