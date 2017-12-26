Беженец из Африки в Милане залез на елку, чтобы снять с нее крест

Издание Il Giornale сообщает, что в Милане произошел инцидент с участием беженца из африканской страны.

ЧП случилось на площади напротив Центрального вокзала вечером в минувший понедельник, 25 декабря. 21-летний беженец из Гамбии ходил вокруг елки, а затем забрался на нее и хотел забрать установленный на дереве крест. Полиция выяснила, что у беженца имеется постоянный вид на жительство в Италии, который он получил в провинции Бриндизи. Сейчас правоохранители будут выяснять, на каком основании молодому человеку предоставили такой статус.

Решено было выслать гамбийца из Милана, ему выдали предписание о недопустимости пребывания в городе, мужчина должен вернуться в провинцию. Когда его готовили к перевозке, он стал проявлять агрессивность и нападать на людей, после чего его отправили в психиатрическую больницу. Врачи говорят о его неадекватном поведении.