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6:28   26 Декабря 2017
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Беженец из Африки в Милане залез на елку, чтобы снять с нее крест

Беженец из Африки в Милане залез на елку, чтобы снять с нее крест

Издание Il Giornale сообщает, что в Милане произошел инцидент с участием беженца из африканской страны.

ЧП случилось на площади напротив Центрального вокзала вечером в минувший понедельник, 25 декабря. 21-летний беженец из Гамбии ходил вокруг елки, а затем забрался на нее и хотел забрать установленный на дереве крест. Полиция выяснила, что у беженца имеется постоянный вид на жительство в Италии, который он получил в провинции Бриндизи. Сейчас правоохранители будут выяснять, на каком основании молодому человеку предоставили такой статус.

Решено было выслать гамбийца из Милана, ему выдали предписание о недопустимости пребывания в городе, мужчина должен вернуться в провинцию. Когда его готовили к перевозке, он стал проявлять агрессивность и нападать на людей, после чего его отправили в психиатрическую больницу. Врачи говорят о его неадекватном поведении.

Автор: Ольга Воскресенская
#италия #происшествия #чп #беженец #весь мир #милан
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