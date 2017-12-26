В Забайкалье 16 грузовых вагонов сошли с рельсов

На сайте РЖД сообщается, что на участке Транссибирской магистрали приостановлено движение транспорта из-за ЧП с грузовыми вагонами.

ЧП произошло на перегоне Бада – Жипхеген Забайкальской железной дороги (часть Транссибирской магистрали) на западе Забайкальского края. В ночь на вторник 16 вагонов грузового поезда сошли с рельсов, никто не пострадал, угрозы для экологии нет. По данным РЖД, нарушен соседний железнодорожный путь, поэтому движение на перегоне приостановлено.

Из-за ЧП задержали поезд, следующий из Пекина в Москву, также отменено два пассажирских поезда. На месте ЧП работают восстановительные бригады. Причины схода грузовых вагонов с путей пока неизвестны.