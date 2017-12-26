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 В Краснодаре при пожаре погиб ребенок, двое пострадали

В Краснодаре при пожаре погиб ребенок, двое пострадали
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5:39   26 Декабря 2017
Россия
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В Краснодаре при пожаре погиб ребенок, двое пострадали

В Краснодаре при пожаре погиб ребенок, двое пострадали

Региональный центр МЧС сообщает, что в Краснодаре при пожаре погиб ребенок, пишет ТАСС.

Пожар произошел в 02.22 по московскому времени в пятиэтажном многоквартирном жилом доме на улице Алтайской. Пожарным пришлось эвакуировать 27 жильцов подъезда, среди которых четверо — дети. Выяснилось, что пожар произошел в квартире на третьем этаже.

Во время тушения огня спасатели нашли тело 10-летнего ребенка. Кроме того, при пожаре пострадали еще двое детей, их возраст не уточняется. В данный момент пожар потушен. В причинах и обстоятельствах ЧП предстоит разобраться экспертам.

Автор: Ольга Воскресенская
#россия #пожар #происшествия #чп #краснодар
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