В Краснодаре при пожаре погиб ребенок, двое пострадали

Региональный центр МЧС сообщает, что в Краснодаре при пожаре погиб ребенок, пишет ТАСС.

Пожар произошел в 02.22 по московскому времени в пятиэтажном многоквартирном жилом доме на улице Алтайской. Пожарным пришлось эвакуировать 27 жильцов подъезда, среди которых четверо — дети. Выяснилось, что пожар произошел в квартире на третьем этаже.

Во время тушения огня спасатели нашли тело 10-летнего ребенка. Кроме того, при пожаре пострадали еще двое детей, их возраст не уточняется. В данный момент пожар потушен. В причинах и обстоятельствах ЧП предстоит разобраться экспертам.