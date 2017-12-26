Уфимская учительница родила в школе во время уроков и спрятала мертвого ребенка в сумке

Местные СМИ сообщают, что в Уфе школьная учительница родила во время урока, а ребенка спрятала в своей сумке.

Известно, что женщине вызвали «скорую», врачи госпитализировали ее, у пострадавшей было сильное кровотечение. Когда медики стали разбираться в случившемся, выяснилось, что женщина родила ребенка в школьном туалете и положила младенца в сумку. Тело мертвого ребенка врачи нашли при ней.

По версии самой учительницы, малыш уже родился мертвым, но следователи считают, что он скончался от отсутствия необходимой медицинской помощи. Сейчас инцидентом занимается Следственный комитет РФ. Как пишет РИА Новости, у учительницы есть трое детей, но на учете у врачей по четвертой беременности она по какой-то причине не состояла.