Мы в соц.сетях:
В Забайкалье 16 грузовых вагонов сошли с рельсов

В Забайкалье 16 грузовых вагонов сошли с рельсов

 В Краснодаре при пожаре погиб ребенок, двое пострадали

В Краснодаре при пожаре погиб ребенок, двое пострадали
Елочка, гори: в Астане запылала новогодняя елка

Елочка, гори: в Астане запылала новогодняя елка

 Украинская правозащитница назвала митинг против убийцы журналиста Веремия в Киеве акцией «возмущенных кастрюль»

Украинская правозащитница назвала митинг против убийцы журналиста Веремия в Киеве акцией «возмущенных кастрюль»
Десять мирных жителей погибли в Сане из-за неудачного пуска ракеты хуситами

Десять мирных жителей погибли в Сане из-за неудачного пуска ракеты хуситами

 ​​​​​​​Три альпиниста погибли в швейцарских Альпах при сходе лавин

​​​​​​​Три альпиниста погибли в швейцарских Альпах при сходе лавин
В Забайкалье 16 грузовых вагонов сошли с рельсов

В Забайкалье 16 грузовых вагонов сошли с рельсов

 В Краснодаре при пожаре погиб ребенок, двое пострадали

В Краснодаре при пожаре погиб ребенок, двое пострадали
Елочка, гори: в Астане запылала новогодняя елка

Елочка, гори: в Астане запылала новогодняя елка

 Украинская правозащитница назвала митинг против убийцы журналиста Веремия в Киеве акцией «возмущенных кастрюль»

Украинская правозащитница назвала митинг против убийцы журналиста Веремия в Киеве акцией «возмущенных кастрюль»
Десять мирных жителей погибли в Сане из-за неудачного пуска ракеты хуситами

Десять мирных жителей погибли в Сане из-за неудачного пуска ракеты хуситами

 ​​​​​​​Три альпиниста погибли в швейцарских Альпах при сходе лавин

​​​​​​​Три альпиниста погибли в швейцарских Альпах при сходе лавин
5:27   26 Декабря 2017
Россия
51

Уфимская учительница родила в школе во время уроков и спрятала мертвого ребенка в сумке

Уфимская учительница родила в школе во время уроков и спрятала мертвого ребенка в сумке

Местные СМИ сообщают, что в Уфе школьная учительница родила во время урока, а ребенка спрятала в своей сумке.

Известно, что женщине вызвали «скорую», врачи госпитализировали ее, у пострадавшей было сильное кровотечение. Когда медики стали разбираться в случившемся, выяснилось, что женщина родила ребенка в школьном туалете и положила младенца в сумку. Тело мертвого ребенка врачи нашли при ней.

По версии самой учительницы, малыш уже родился мертвым, но следователи считают, что он скончался от отсутствия необходимой медицинской помощи. Сейчас инцидентом занимается Следственный комитет РФ. Как пишет РИА Новости, у учительницы есть трое детей, но на учете у врачей по четвертой беременности она по какой-то причине не состояла.

Автор: Ольга Воскресенская
#россия #ребенок #ск рф #происшествия #чп #уфа
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
Выбор редакции
Сирия последние новости. Бомбардировки ВВС США в Дейр эз-Зоре, арест командира ИГ в Даръа Сирия
Сирия последние новости. Бомбардировки ВВС США в Дейр эз-Зоре, арест командира ИГ в Даръа
Хроника событий в Сирийской Арабской Республике за минувшие сутки.
21:33   25 Декабря 2017
103
«Справедливая Россия» объяснила, чем отличается от «Единой» Россия

«Справедливая Россия» объяснила, чем отличается от «Единой»

14:39   25 Декабря 2017
1601
США намерены купить истребители на Украине Весь мир

США намерены купить истребители на Украине

14:29   25 Декабря 2017
6554
США могут «поздравить» санкциями 50 тысяч россиян Весь мир

США могут «поздравить» санкциями 50 тысяч россиян

12:57   25 Декабря 2017
3108
Новости smi2.ru
США намерены купить истребители на Украине

США намерены купить истребители на Украине

 Пассажир автобуса, протаранившего толпу в Москве, рассказал о случившемся

Пассажир автобуса, протаранившего толпу в Москве, рассказал о случившемся

 Трудности перевода. В ДНР считают, что Украина скрывает часть пленных

Трудности перевода. В ДНР считают, что Украина скрывает часть пленных

 США могут «поздравить» санкциями 50 тысяч россиян

США могут «поздравить» санкциями 50 тысяч россиян