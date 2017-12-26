Мутко объяснил, зачем временно покидает пост РФС

Российский вице-премьер Виталий Мутко заявил, что временно покинет должность президента Российского футбольного союза, его заменит Александр Алаев.

В рамках пресс-конференции Мутко заявил, что делает это для того, чтобы защитить свою честь в допинговом скандале. Вице-премьер рассказал, что 26 декабря собирается подать иск в Спортивный арбитражный суд в Лозанне, в котором оспорит решение об отстранении российских спортсменов от участия в Олимпиадах. Также он добавил, что пообщается на эту тему с юристами.

Ранее МОК пожизненно отстранил Виталия Мутко от посещения Олимпиад. По данным Международного олимпийского комитета, в России существовала система, направленная на манипуляции с допинг-пробами спортсменов, когда Мутко был министром спорта страны.