​​​​​​​Олег Васнецов сменит Фарита Мухаметшина на посту посла РФ в Молдавии

Новым российским послом в Молдавии станет Олег Васнецов – глава Департамента по связям с российским регионами, парламентом и общественными объединениями Министерства иностранных дел.

Об этом в среду сообщает издание «Коммерсант», отмечая, что Фарит Мухаметшин покинет пост посла России в Кишиневе, на котором он трудился с 5 апреля 2012 года, в связи с превышением возраста нахождения на государственной службе – в конце января 2018 года ему исполнится 71 год.

Также сообщается, что новый российский посол Олег Васнецов работает в системе Министерства иностранных дел более 40 лет, до нынешнего назначения он с 2011 года возглавлял Департамент внешнеполитического ведомства по связям с субъектами федерации, парламентом и общественными объединениями, а до этого с 2009 года был заместителем главы этого же Департамента.