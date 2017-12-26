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4:55   26 Декабря 2017
Россия
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Два человека пострадали при лобовом ДТП на Дворцовой набережной

Два человека пострадали при лобовом ДТП на Дворцовой набережной

В центре Петербурга на Дворцовой набережной произошло лобовое столкновение легкового автомобиля VolksWagen и такси, в котором пострадали два человека.

По свидетельствам очевидцев, которые приводят в среду утром местные СМИ, оба пострадавших ехали в такси – это водитель и пассажирка. На предполагаемом виновнике ДТП – водителе автомобиля VolksWagen – не оказалось ни царапины.

Молодой человек пояснил журналистам, что в момент столкновения был трезв, а виной тому, что он не справился с управлением стала летняя резина. При этом отмечается, что ДТП произошло около полуночи, а снегопад в Петербурге начался позже – примерно в два часа ночи.

Пострадавших госпитализировали с подозрением на сотрясение головного мозга. Водителю VolksWagen предстоит пройти медицинское освидетельствование на предмет алкогольного опьянения.  

Автор: Александр Люблинский
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