Поезд Пекин – Москва задержан из-за схода с рельсов 16 грузовых вагонов в Забайкалье

На перегоне Бада - Жипхеген в Забайкалье с рельсов сошли 16 вагонов грузового поезда, что стало причиной задержки пассажирского поезда №19 Пекин – Москва.

Об этом в среду сообщает пресс-служба Забайкальской железной дороги, отмечая, что в результате происшествия никто не пострадал, угрозы экологии нет.

«26 декабря, по уточнённой информации, произошёл сход 16 вагонов грузового поезда. Пострадавших нет, угрозы экологии нет», - говорится в сообщении ЗЖД.

Помимо поезда Пекин – Москва, задержаны также два пригородных пассажирских поезда, следовавших во встречных направлениях: Петровский завод – Хилок и Хилдок – Петровский завод. При этом отмечается, что к месту происшествия на перегон Бада – Жипхеген, который является частью Транссибирской магистрали, со станций Чита, Улан-Удэ и Хилок уже направлены восстановительные поезда. Причины схода с рельсов вагонов грузового поезда к настоящему моменту не приводятся.