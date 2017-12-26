Мы в соц.сетях:
В Забайкалье 16 грузовых вагонов сошли с рельсов

В Забайкалье 16 грузовых вагонов сошли с рельсов

 В Краснодаре при пожаре погиб ребенок, двое пострадали

В Краснодаре при пожаре погиб ребенок, двое пострадали
Елочка, гори: в Астане запылала новогодняя елка

Елочка, гори: в Астане запылала новогодняя елка

 Украинская правозащитница назвала митинг против убийцы журналиста Веремия в Киеве акцией «возмущенных кастрюль»

Украинская правозащитница назвала митинг против убийцы журналиста Веремия в Киеве акцией «возмущенных кастрюль»
Десять мирных жителей погибли в Сане из-за неудачного пуска ракеты хуситами

Десять мирных жителей погибли в Сане из-за неудачного пуска ракеты хуситами

 ​​​​​​​Три альпиниста погибли в швейцарских Альпах при сходе лавин

​​​​​​​Три альпиниста погибли в швейцарских Альпах при сходе лавин
В Забайкалье 16 грузовых вагонов сошли с рельсов

В Забайкалье 16 грузовых вагонов сошли с рельсов

 В Краснодаре при пожаре погиб ребенок, двое пострадали

В Краснодаре при пожаре погиб ребенок, двое пострадали
Елочка, гори: в Астане запылала новогодняя елка

Елочка, гори: в Астане запылала новогодняя елка

 Украинская правозащитница назвала митинг против убийцы журналиста Веремия в Киеве акцией «возмущенных кастрюль»

Украинская правозащитница назвала митинг против убийцы журналиста Веремия в Киеве акцией «возмущенных кастрюль»
Десять мирных жителей погибли в Сане из-за неудачного пуска ракеты хуситами

Десять мирных жителей погибли в Сане из-за неудачного пуска ракеты хуситами

 ​​​​​​​Три альпиниста погибли в швейцарских Альпах при сходе лавин

​​​​​​​Три альпиниста погибли в швейцарских Альпах при сходе лавин
4:41   26 Декабря 2017
Россия
47

Поезд Пекин – Москва задержан из-за схода с рельсов 16 грузовых вагонов в Забайкалье

Поезд Пекин – Москва задержан из-за схода с рельсов 16 грузовых вагонов в Забайкалье

На перегоне Бада - Жипхеген в Забайкалье с рельсов сошли 16 вагонов грузового поезда, что стало причиной задержки пассажирского поезда №19 Пекин – Москва. 

Об этом в среду сообщает пресс-служба Забайкальской железной дороги, отмечая, что в результате происшествия никто не пострадал, угрозы экологии нет.

«26 декабря, по уточнённой информации, произошёл сход 16 вагонов грузового поезда. Пострадавших нет, угрозы экологии нет», - говорится в сообщении ЗЖД.

Помимо поезда Пекин – Москва, задержаны также два пригородных пассажирских поезда, следовавших во встречных направлениях: Петровский завод – Хилок и Хилдок – Петровский завод. При этом отмечается, что к месту происшествия на перегон Бада – Жипхеген, который является частью Транссибирской магистрали, со станций Чита, Улан-Удэ и Хилок уже направлены восстановительные поезда. Причины схода с рельсов вагонов грузового поезда к настоящему моменту не приводятся.  

Автор: Александр Люблинский
#россия #происшествия #чп #забайкалье #грузовой поезд #задержка поездов #грузовые вагоны #сход с рельсов #транссиб
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
Выбор редакции
Сирия последние новости. Бомбардировки ВВС США в Дейр эз-Зоре, арест командира ИГ в Даръа Сирия
Сирия последние новости. Бомбардировки ВВС США в Дейр эз-Зоре, арест командира ИГ в Даръа
Хроника событий в Сирийской Арабской Республике за минувшие сутки.
21:33   25 Декабря 2017
103
«Справедливая Россия» объяснила, чем отличается от «Единой» Россия

«Справедливая Россия» объяснила, чем отличается от «Единой»

14:39   25 Декабря 2017
1597
США намерены купить истребители на Украине Весь мир

США намерены купить истребители на Украине

14:29   25 Декабря 2017
6547
США могут «поздравить» санкциями 50 тысяч россиян Весь мир

США могут «поздравить» санкциями 50 тысяч россиян

12:57   25 Декабря 2017
3103
Новости smi2.ru
США намерены купить истребители на Украине

США намерены купить истребители на Украине

 Пассажир автобуса, протаранившего толпу в Москве, рассказал о случившемся

Пассажир автобуса, протаранившего толпу в Москве, рассказал о случившемся

 Трудности перевода. В ДНР считают, что Украина скрывает часть пленных

Трудности перевода. В ДНР считают, что Украина скрывает часть пленных

 США могут «поздравить» санкциями 50 тысяч россиян

США могут «поздравить» санкциями 50 тысяч россиян