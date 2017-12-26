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Десять мирных жителей погибли в Сане из-за неудачного пуска ракеты хуситами

Десять мирных жителей погибли в Сане из-за неудачного пуска ракеты хуситами

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​​​​​​​Три альпиниста погибли в швейцарских Альпах при сходе лавин
4:24   26 Декабря 2017
Весь мир
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Десять мирных жителей погибли в Сане из-за неудачного пуска ракеты хуситами

Десять мирных жителей погибли в Сане из-за неудачного пуска ракеты хуситами

В столице Йемена неудачный пуск ракеты, который пытались осуществить хуситы, завершился гибелью десяти местных жителей. Об этом в среду сообщает Sky News Arabia.

В частности, сообщается, что хуситы запустили ракету с территории городского парка. Боеприпас упал и разорвался в одном из жилых кварталов Саны, убив десять человек – членов одной семьи.

Напомним: в воскресенье 24 декабря хуситы также пытались запустить ракету из района Эль-Байда в направлении позиций противников в провинции Мариб. Однако и эта попытка завершилась неудачей. В понедельник 25 декабря арабская коалиция, возглавляемая Саудовской Аравией нанесла по позициям повстанцев-хуситов на западе Йемена авиаудар, который привел к гибели 50 человек и уничтожил готовящуюся к пуску баллистическую ракету.

В связи с происходящим представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что Россия приняла решение приостановить российское дипломатическое присутствие в Йемене.  

Автор: Александр Люблинский
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