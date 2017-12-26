​​​​​​​Три альпиниста погибли в швейцарских Альпах при сходе лавин

При сходе лавин в швейцарских Альпах в течение трех последних дней погибли три человека. Об этом, ссылаясь на полицию, сообщает агентство France Presse.

Отмечается, что погибли двое граждан Швейцарии – мужчина и женщина, и мужчина из Франции, которые находились в процессе восхождения в момент схода лавин. Также отмечается, что еще двух альпинистов, попавших под сход лавины, спасателям удалось обнаружить и извлечь из-под снега, после чего дни были госпитализированы.

Напомним: ранее местная телерадиокомпания ORF Tirol привела данные полиции о том, что порядка 40 человек удалось экстренно эвакуировать из-за обвала, произошедшего в австрийских Альпах в долине Виппталь в канун католического Рождества. При этом отмечалось, что 70 местных жителей оказались в результате снежного обвала отрезаны от внешнего мира.