Трамп призвал американцев вернуться к работе после Рождества, чтоб вернуть США величие

Американский президент Дональд Трамп, чей предвыборный лозунг был «Сделаем Америку снова великой», вспомнил о нем, призывая соотечественников поскорее вернуться к работе после рождественских праздников.

С обращением к гражданам страны президент США по своему обыкновению обратился через сеть микроблогов Twitter.

«Я надеюсь, что все отлично проводят Рождество, чтобы завтра вернуться к работе и снова сделать Америку великой (что уже происходит быстрее, чем кто-либо ожидал)!», - написал Дональд Трамп в своем аккаунте.

Напомним: ранее СМИ опубликовали рождественское поздравление первой четы США – Дональда и Мелании Трамп, обращенное к гражданам страны также через сеть микроблогов Twitter.

I hope everyone is having a great Christmas, then tomorrow it’s back to work in order to Make America Great Again (which is happening faster than anyone anticipated)!