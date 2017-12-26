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3:51   26 Декабря 2017
Весь мир
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Трамп призвал американцев вернуться к работе после Рождества, чтоб вернуть США величие

Трамп призвал американцев вернуться к работе после Рождества, чтоб вернуть США величие

Американский президент Дональд Трамп, чей предвыборный лозунг был «Сделаем Америку снова великой», вспомнил о нем, призывая соотечественников поскорее вернуться к работе после рождественских праздников.

С обращением к гражданам страны президент США по своему обыкновению обратился через сеть микроблогов Twitter.

«Я надеюсь, что все отлично проводят Рождество, чтобы завтра вернуться к работе и снова сделать Америку великой (что уже происходит быстрее, чем кто-либо ожидал)!», - написал Дональд Трамп в своем аккаунте.

Напомним: ранее СМИ опубликовали рождественское поздравление первой четы США – Дональда и Мелании Трамп, обращенное к гражданам страны также через сеть микроблогов Twitter.

 

Автор: Александр Люблинский
#политика #трамп #общество #весь мир #праздники #призыв #рождество #сделать америку великой #возвращение к работе
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