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3:37   26 Декабря 2017
Весь мир
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Глава МИД ФРГ «не видит» Украину и Турцию членами ЕС в ближайшие годы

Глава МИД ФРГ «не видит» Украину и Турцию членами ЕС в ближайшие годы

Министр иностранных дел ФРГ Зигмар Габриэль заявил, что в обозримом будущем Украина и Турция не войдут в состав Евросоюза и предложил поискать «альтернативные формы сотрудничества» с этими странами.

Такую позицию Габриэль высказал в интервью медиагруппе Funke, которая опубликовала его в ночь на вторник.

«Я не могу представить в ближайшие годы ни Турцию, ни Украину в качестве члена ЕС», - заявил министр, в частности.

При этом Зигмар Габриэль отметил, что примером более тесного сотрудничества Европы с Украиной и Турцией могла бы стать сделка, подобная той, которую Брюссель пытается сейчас заключить с Лондоном.

«Если мы сможем прийти к разумному соглашению, которое будет регулировать отношения с Европой после Brexit, это могло бы стать моделью для других стран: для Украины или для Турции», - заявил глава МИД ФРГ.

Также он предположил, что с Турцией возможно рано или поздно будет заключена более тесная форма таможенного союза. Однако министр тут же отметил, что этого не произойдет, пока не изменится ситуация внутри Турции.  

Автор: Александр Люблинский
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