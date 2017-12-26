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3:23   26 Декабря 2017
Россия
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Эксперты огласили результаты анализа обстоятельств съезда автобуса в переход в Москве

Эксперты огласили результаты анализа обстоятельств съезда автобуса в переход в Москве

Эксперты российской автомобиле строительной компании «Группа ГАЗ» озвучили результаты анализа, проведенного после ДТП у станции метро «Славянский базар» в Москве, когда автобус съехал в пешеходный переход.

Ранее СМИ приводили заявление водителя автобуса о том, что причиной произвольного съезда автобуса в пешеходный переход стала неисправность тормозной системы. Эксперты же, обследовав, попавший в ДТП автобус, выяснили, что его колеса были резко вывернуты вправо в начале движения. Заключение экспертов в ночь на среду приводит РИА Новости.

Также отмечается, что предположительно, водитель даже не пытался воспользоваться тормозами. В том, случае, если бы водитель воспользовался тормозной системой, автобус, по мнению экспертов, остановился бы.

Напомним: ранее СМИ привели свидетельства соседей, водителя, находившегося за рулем автобуса, которые рассказали, что он был спокойным, уравновешенным человеком, не употреблял алкоголя и даже никогда не повышал голоса.  

Автор: Александр Люблинкий
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