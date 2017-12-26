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3:06   26 Декабря 2017
Россия
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Школьные занятия отменили в Петропавловске-Камчатском из-за циклона

Школьные занятия отменили в Петропавловске-Камчатском из-за циклона

Обрушившийся на Камчатку мощный циклон стал причиной отмены занятий в школах столицы региона. Об этом в среду сообщает мэрия Петропавловска-Камчатского.

Краевой Главк МЧС сообщает при этом, что в ночь на вторник на южные районы Камчатки обрушился мощный циклон, который принес с собой сильный снегопад и ветер. Циклон накрыл собой помимо Петропавловска-Камчатского и Вилючинска также Усть-Камчатский, Усть-Большерецкий, Елизовский, Мильковский, Алеутский и Соболевский районы. Во вторник там ожидаются сильный снегопад и метель, которые повлекут за собой снежные заносы на дорогах и гололед.

«Отменены занятия первой смены для учащихся с 1 по 4 классы всех школ города», - говорится в сообщении мэрии.

Ранее СМИ сообщили, что из-за непогоды был закрыт главный аэропорт Камчатки. По предварительным сообщениям воздушная гавань не возобновит работы ранее полудня вторника по местному времени.  

Автор: Александр Люблинский
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