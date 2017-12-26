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2:44   26 Декабря 2017
Весь мир
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​​​​​​​СМИ: Вертолет ВВС Омана совершил аварийную посадку, погиб один человек

​​​​​​​СМИ: Вертолет ВВС Омана совершил аварийную посадку, погиб один человек

Вертолет ВВС Омана совершил во время учебного полета на севере страны аварийную посадку, в результате которой погиб один военнослужащий – штурман вертолета, и двое пилотов получили ранения. 

Об этом в ночь на вторник сообщает издание Times of Oman, ссылаясь на данные местных военных. В частности, сообщается, что вертолет марки NH-90 ВВС Омана, в котором находились трое военнослужащих, был вынужден совершить аварийную посадку

При этом отмечается, что учебный полет винтокрылой машины, который завершился жесткой посадкой, проходил в понедельник вечером на базе ВВС Омана. Причин инцидента с вертолетом к настоящему моменту военные не называют.

Состояние пострадавших при аварийной посадке пилотов вертолета оценивается медиками как удовлетворительное, полученные ими травмы называют незначительными.  

Автор: Александр Люблинский
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