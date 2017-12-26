​​​​​​​Автобус с 30 пассажирами застрял на занесенной снегом трассе на Сахалине

Пассажирский автобус и еще около сотни автомобилей застряли ночью на занесенной снегом автодороге на юге Сахалина. Об этом сообщает пресс-служба главного управления МЧС РФ по региону.

В частности, сообщается, что мощный снежный циклон обрушился на остров в понедельник 25 декабря и к вечеру сотрудникам Сахалинского поисково-спасательного отряда МЧС пришлось оказывать помощь водителям и пассажирам, застрявшим в снегу на участке автодороги Фирсово – Стародубское, которая идет вдоль морского берега в южной части Сахалина.

«В общей сложности с данного участка выведены около сотни автомобилей, 60 из которых спасатели и работники дорожных служб вытаскивали из снега», - говорится в сообщении.

Отмечается, что после того, как поступила информация о пассажирском автобусе, следовавшем по маршруту Углегорск – Южно-Сахалинск и застрявшем в снегу, на трассу была отправлена снегоочистительная техника. В автобусе находились 30 человек, в том числе трое детей, один из которых – грудной младенец. После того, как спасатели пробились к автобусу, выяснилось, что у него заканчивается топливо. Спасатели доставили к автобусу дополнительное топливо, после чего помогли ему добраться до Южно-Сахалинска.

Для автомобилистов, застрявших на заснеженной трассе, спасателями был оборудован мобильный пункт обогрева в населенном пункта Стародубское. А в Долинске был развернут пункт временного размещения для тех, кто не смог продолжить движение из-за непогоды и был вынужден дожидаться улучшения погодных условий.