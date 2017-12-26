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1:59   26 Декабря 2017
ЧП
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Ростуризм: Тайфун «Тембин» в ближайшие дни достигнет Вьетнама и Таиланда

Ростуризм: Тайфун «Тембин» в ближайшие дни достигнет Вьетнама и Таиланда

Ростуризм предупредил российских туристов, планирующих поездки во Вьетнам и в Тайланд, об опасности, исходящей от приближающегося к этим странам тайфуна «Тембин».

Об этом Ростуризм сообщает на своем официальном сайте, со ссылкой на информацию МЧС. В частности, ведомство предупреждает, что тайфун «Тембин», который ранее обрушился на Филиппинские острова, к 26 декабря достигнет южной части Вьетнама, а на следующий день будет на восточном побережье Таиланда.

Ростуризм призвал российских граждан, планирующих поездку в эти страны, быть осмотрительнее и учитывать сложные погодные условия. Кроме того, ведомство обратилось к туроператорам с предложением предупреждать потенциальных туристов, выразивших желание поехать в Таиланд или Вьетнам в ближайшее время, а также своевременно информировать об опасности тех туристов, которые уже находятся в этих странах на отдыхе.

Напомним: тайфун «Тембин», обрушившийся на Филиппинские острова с 20 декабря, стал причиной гибели 208 человек, еще 164 человека считаются на данный момент пропавшими без вести. При этом 70 тысяч жителей Филиппинских островов были вынуждены покинуть свои дома из-за разгула стихии.  

Автор: Александр Люблинский
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