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1:43   26 Декабря 2017
Весь мир
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МИД Канады объявил венесуэльских дипломатов нежелательными лицами

МИД Канады объявил венесуэльских дипломатов нежелательными лицами

Канадский министр иностранных дел Христя Фриланд, отвечая на действия Каракаса, объявила дипломатов Венесуэлы нежелательными лицами.

Напомним: ранее председатель венесуэльской Конституционной ассамблеи Делси Родригес объявила временного поверенного в дела Канады Крэйба Ковалика и бразильского посла в Каракасе Руя Перейру персонами нон грата, объяснив этот шаг их вмешательством во внутренние дела Венесуэлы

Канадский министр иностранных дел, комментируя заявление председателя Конституционной ассамблеи Венесуэлы, заявила, что посол Венесуэлы в Канаде отныне считается нежелательным лицом.

«В ответ на действия режима Мадуро я объявляю, что послу Венесуэлы в Канаде — который уже был отозван венесуэльским правительством в знак протеста против канадских санкций, введённых в связи с коррупцией и грубыми нарушениями прав человека, — больше не рады в стране», - заявила Фриланд, в частности.  

Автор: Александр Люблинский
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