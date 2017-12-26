МИД Канады объявил венесуэльских дипломатов нежелательными лицами
Канадский министр иностранных дел Христя Фриланд, отвечая на действия Каракаса, объявила дипломатов Венесуэлы нежелательными лицами.
Напомним: ранее председатель венесуэльской Конституционной ассамблеи Делси Родригес объявила временного поверенного в дела Канады Крэйба Ковалика и бразильского посла в Каракасе Руя Перейру персонами нон грата, объяснив этот шаг их вмешательством во внутренние дела Венесуэлы
Канадский министр иностранных дел, комментируя заявление председателя Конституционной ассамблеи Венесуэлы, заявила, что посол Венесуэлы в Канаде отныне считается нежелательным лицом.
«В ответ на действия режима Мадуро я объявляю, что послу Венесуэлы в Канаде — который уже был отозван венесуэльским правительством в знак протеста против канадских санкций, введённых в связи с коррупцией и грубыми нарушениями прав человека, — больше не рады в стране», - заявила Фриланд, в частности.