МИД Канады объявил венесуэльских дипломатов нежелательными лицами

Канадский министр иностранных дел Христя Фриланд, отвечая на действия Каракаса, объявила дипломатов Венесуэлы нежелательными лицами.

Напомним: ранее председатель венесуэльской Конституционной ассамблеи Делси Родригес объявила временного поверенного в дела Канады Крэйба Ковалика и бразильского посла в Каракасе Руя Перейру персонами нон грата, объяснив этот шаг их вмешательством во внутренние дела Венесуэлы

Канадский министр иностранных дел, комментируя заявление председателя Конституционной ассамблеи Венесуэлы, заявила, что посол Венесуэлы в Канаде отныне считается нежелательным лицом.