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1:22   26 Декабря 2017
Весь мир
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Более 20 человек пострадали на Кубе при взрыве на фестивале фейерверков

Более 20 человек пострадали на Кубе при взрыве на фестивале фейерверков

На ежегодном фестивале фейерверков в кубинском городе Ремедиос прогремел взрыв, в результате которого ранения получили 22 человека.

Об этом в ночь на вторник сообщает агентство Reuters, отмечая, что все пострадавшие – местные жители, в том числе шестеро детей в возрасте от 11 до 15 лет. Туристов среди раненых при взрыве не оказалось.

Все пострадавшие участники фестиваля фейерверков были доставлены в больницу. Осмотревшие их медики заявили, что у части пострадавших зафиксированы тяжелые травмы, и они находятся в критическом состоянии. Однако о погибших в результате несчастного случая к настоящему времени информации не поступало.

 

Автор: Александр Люблинский
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