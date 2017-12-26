Более 20 человек пострадали на Кубе при взрыве на фестивале фейерверков

На ежегодном фестивале фейерверков в кубинском городе Ремедиос прогремел взрыв, в результате которого ранения получили 22 человека.

Об этом в ночь на вторник сообщает агентство Reuters, отмечая, что все пострадавшие – местные жители, в том числе шестеро детей в возрасте от 11 до 15 лет. Туристов среди раненых при взрыве не оказалось.

Все пострадавшие участники фестиваля фейерверков были доставлены в больницу. Осмотревшие их медики заявили, что у части пострадавших зафиксированы тяжелые травмы, и они находятся в критическом состоянии. Однако о погибших в результате несчастного случая к настоящему времени информации не поступало.