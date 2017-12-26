Более 20 человек пострадали на Кубе при взрыве на фестивале фейерверков
На ежегодном фестивале фейерверков в кубинском городе Ремедиос прогремел взрыв, в результате которого ранения получили 22 человека.
Об этом в ночь на вторник сообщает агентство Reuters, отмечая, что все пострадавшие – местные жители, в том числе шестеро детей в возрасте от 11 до 15 лет. Туристов среди раненых при взрыве не оказалось.
Все пострадавшие участники фестиваля фейерверков были доставлены в больницу. Осмотревшие их медики заявили, что у части пострадавших зафиксированы тяжелые травмы, и они находятся в критическом состоянии. Однако о погибших в результате несчастного случая к настоящему времени информации не поступало.
Muy triste lo del accidente con fuegos artificiales en las Prrandas de Remedios, en #VillaClara, algunos d elos lesionados se encuentran en muy mal estado, según las informaciones que han salido. https://t.co/9uZPS69EYu pic.twitter.com/MVn0J55rly— Periódico Venceremos (@PrensaGtmo) 25 декабря 2017 г.