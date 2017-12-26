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1:10   26 Декабря 2017
Весь мир
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​​​​​​​Путин во вторник примет участие в неформальном саммите СНГ

​​​​​​​Путин во вторник примет участие в неформальном саммите СНГ

Во вторник пройдет неформальный саммит СНГ, в котором наравне с лидерами Азербайджана, Армении, Белоруссии, Казахстана, Киргизии, Молдавии, Таджикистана и Узбекистана участие примет российский президент Владимир Путин.

Участники неформальной встречи планируют подвести итоги российского председательства в Содружестве независимых государств в уходящем 2017 году и обменяться мнениями о дальнейшем развитии взаимного сотрудничества по разным вопросам. Россия, чье председательство в СНГ заканчивается в конце 2017 года, передает его на 2018 год Таджикистану.

Напомним: официальный саммит СНГ – заседание лидеров стран Содружества – состоялся в Сочи 11 октября, а 19 декабря президент России Владимир Путин встретился в Кремле с руководителями спецслужб государств, входящих в СНГ, и обсудил с ними сотрудничество в сфере безопасности.  

Автор: Александр Люблинский
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